Tesla получила разрешение для строительства первого в Европе ее завода

Cуд в Берлине отклонил иск экологических организаций, выступавших против строительства первого в Европе завода американской компании Tesla.

Как передает Report со ссылкой на газета.ru, в рамках строительства планируется вырубить 91 га леса, что вызвало недовольство экологов.

С иском в суд обратились «Зеленая лига Бранденбурга» и «Ассоциация по ландшафтному управлению и охране видов в Баварии». По данным Reuters, в Германии прошли акции протеста, участники которых говорили, что строительство завода Tesla представляет угрозу для местной дикой природы и может привести к загрязнению водоемов.

Однако Высший административный суд Берлина и Бранденбурга, куда был подан иск, встал на сторону американской компании. Свое решение суд объяснил тем, что Tesla сумела обосновать «юридические требования для скорейшего начала строительства завода». В суде добавили, что вынесенное решение окончательное и обжалованию не подлежит.

О строительстве первого для Tesla завода в Европе глава компании Илон Маск объявил в ноябре 2019 года. Tesla планирует вложить в завод в Берлине 4,4 млрд евро. На заводе будут выпускаться аккумуляторы и электромобили. Выпуск авто будет достигать 150 тысяч машин в год. Изначально компания планирует нанять на завод 3 тысячи сотрудников и со временем увеличить штат до 7 тысяч человек.

Немецкий завод Gigafactory 4 станет уже четвертым заводом Tesla в мире и вторым за пределами США. Gigafactory 1 работает в Неваде, Gigafactory 2 — в Буффало (штат Нью-Йорк), Gigafactory 3 — в Шанхае.