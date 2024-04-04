Tesla планирует вложить 2–3 млрд долларов в строительство завода в Индии

Представители Tesla уже в этом месяце посетят Индию для поиска места под строительство завода.

Представители Tesla уже в этом месяце посетят Индию для поиска места под строительство завода.

Как передает Report, об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на источники.

Среди наиболее предпочтительных штатов для индийского завода Tesla называются Махараштра, Гуджарат и Тамил Наду, где уже есть автомобильные предприятия других компаний и соответствующая инфраструктура. Инвестиции в новый завод могут составить от 2-3 млрд долларов.

О планах Tesla в Индии стало известно после того, как власти страны приняли план по повышению инвестиционной привлекательности страны для производителей электрических автомобилей. В прошлом месяце правительство снизило импортные тарифы для производителей электромобилей, которые вложат в местное производство не менее 500 млн долларов.