Tesla отзывает в США более 1,8 млн автомобилей из-за проблем с капотом

Компания Tesla отзывает более 1,8 млн автомобилей в США из-за технических проблем.

Компания Tesla отзывает более 1,8 млн автомобилей в США из-за технических проблем.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA).

"Эта мера была принята из-за риска сбоя программного обеспечения при обнаружении незакрытого капота, который может полностью открыться, перекрыть обзор водителю и стать причиной аварии", - отмечается в сообщении ведомства.

В пресс-службе компании рассказали, что в марте начались расследования после жалоб на случаи самопроизвольного открытия в таких моделях, как Model 3 и Model Y, в Китае. Несмотря на то, что в Европе и США таких случаев было меньше, компания в прошлом месяце провела исследования и решила отозвать машины.

Уточняется, что отзыву подлежат модели 2021–2024 годов Model 3, Model S, Model X и 2020–2024 годов Model Y. По словам представителей Tesla, автомобили были оснащены защелкой капота, произведенной в Китае компанией Magna Closures Co Ltd.