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Tesla отзывает до 700 тыс. автомобилей из-за неисправности системы контроля давления в шинах

Tesla отзывает до 700 тыс. автомобилей из-за неисправности системы контроля давления в шинах Производитель электромобилей Tesla отзывает почти 700 тысяч машин из-за неисправности сигнала контроля давления в шинах.
Бизнес
20 декабря 2024 г. 19:12
Tesla отзывает до 700 тыс. автомобилей из-за неисправности системы контроля давления в шинах

Производитель электромобилей Tesla отзывает почти 700 тысяч машин из-за неисправности сигнала контроля давления в шинах.

Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA).

"Tesla отзывает некоторые автомобили Cybertruck 2024 года выпуска, Model 3 2017-2025 годов и Model Y 2020-2025 годов. Предупреждающая лампа системы контроля давления в шинах может не гореть... не предупреждая водителя о низком давлении в шинах", - говорится в сообщении.

Указывается, что всего компания отзывает 694 304 электромобиля.

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Версия на английском языке Tesla recalls up to 700,000 vehicles due to tire pressure monitoring system malfunction

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