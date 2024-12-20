Tesla отзывает до 700 тыс. автомобилей из-за неисправности системы контроля давления в шинах

Производитель электромобилей Tesla отзывает почти 700 тысяч машин из-за неисправности сигнала контроля давления в шинах.

Производитель электромобилей Tesla отзывает почти 700 тысяч машин из-за неисправности сигнала контроля давления в шинах.

Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA).

"Tesla отзывает некоторые автомобили Cybertruck 2024 года выпуска, Model 3 2017-2025 годов и Model Y 2020-2025 годов. Предупреждающая лампа системы контроля давления в шинах может не гореть... не предупреждая водителя о низком давлении в шинах", - говорится в сообщении.

Указывается, что всего компания отзывает 694 304 электромобиля.