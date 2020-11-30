Tesla отзовет больше 10 тыс. электромобилей для устранения дефектов

Это связано с выявленными дефектами крепления фрагментов крыши и угрозы отказа руля

Калифорнийская компания Tesla отзовет больше 10 тыс. своих электромобилей Model X и Model Y из-за выявленных дефектов крепления фрагментов крыши и угрозы отказа руля.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, Государственное управление рыночного регулирования (SAMR) Китая сообщило, что компания отзывает в КНР 870 автомобилей Model X, выпущенных в период с 16 марта по 31 июля 2016 года, из-за угрозы отрыва наружной секции крыши, расположенной между подъемными задними дверями. Отлетающие при движении куски крыши могут представлять собой опасность для других участников движения, особенно для мотоциклистов, объяснил регулятор.

Ранее на этой неделе Tesla объявила об отзыве 9 136 машин Model X, выпущенных в период с сентября 2015-го по июль 2016 гг., из-за аналогичной проблемы.

Кроме того, автопроизводитель сообщил, что отзовет 401 автомобиль Model Y, выпущенный в 2020 году, из-за того, что при сборке могли недостаточно затянуть болты в механизме рулевого управления. Такой дефект может повлечь за собой отказ рулевого управления и, соответственно, аварию, отмечают в Национальном управлении по безопасности дорожного движения (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA) США.

Tesla бесплатно устранит названные дефекты.

Отметим, что в текущем году ценные бумаги Tesla подорожали в 5,33 раза — с 86,05 доллара США до 458,79 долларов США. В период с 21 октября 2019 года по 13-е октября 2020 г. рост составил 8,98 раза — с 51,12 доллара США до 458,79 долларов США за бумагу. Рыночная капитализация Tesla на 16-е октября составила 410,45 млрд долларов США. Для сравнения: аналогичный показатель корпорации GM равен 127,14 млрд долларов США. При этом, по итогам прошлого года, GM произвела 7,718 млн автомобилей, а Tesla — 367,5 тыс. электромобилей.