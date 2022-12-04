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Tesla отзовет более 430 тыс. автомобилей в Китае

Tesla отзовет более 430 тыс. автомобилей в Китае Американский производитель электрокаров Tesla отзовет с китайского рынка более 435 тыс. автомобилей Model 3 и Model Y из-за проблем с габаритными огнями.
Бизнес
4 декабря 2022 г. 13:12
Tesla отзовет более 430 тыс. автомобилей в Китае

Американский производитель электрокаров Tesla отзовет с китайского рынка более 435 тыс. автомобилей Model 3 и Model Y из-за проблем с габаритными огнями.

Как передает Report со ссылкой на агентство Xinhua, из-за ошибки в программном обеспечении при запуске автомобилей задние габаритные огни по обеим или на одной стороне электрокаров могут не работать. Это повышает риск столкновения в условиях плохой видимости.

Агентство уточняет, что отзываются 142 тыс. автомобилей Model 3, произведенных с декабря 2020 года по ноябрь 2022 года, и около 293 тыс. Model Y, которые сошли с конвейера с января 2021 года по ноябрь 2022 года. Для исправления проблемы Tesla выпустит обновление программного обеспечения.

Ранее сообщалось, что китайский регулятор дал указание Tesla отозвать более 80 тыс. автомобилей серии Model S и Model X из-за проблем с программным обеспечением и креплением ремней безопасности.

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Версия на азербайджанском языке "Tesla" Çindəki 430 mindən çox avtomobili geri çağıracaq

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