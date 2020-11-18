Tesla откажется от производства базовой версии Model 3

Обещанная цена базовой модификации в 35 тыс. долларов США является одной из самых низких на рынке для электрокаров с таким запасом хода

На этапе подготовки к массовому производству электромобиля Tesla Model 3 его называли «народным», поскольку обещанная цена базовой модификации в 35 тыс. долларов США была одной из самых низких на рынке для электрокаров с таким запасом хода. После выхода обновленной версии Model 3 следующего модельного года такие комплектации больше не будут доступны для заказа.

Как передает Report со ссылкой на electrek.

Наращивая массовое производство электромобилей этой модели, калифорнийский производитель отдавал приоритет более дорогим комплектациям, что вполне объяснимо с экономической точки зрения. Версия за 35 тыс. долларов США присутствовала в ассортименте электромобилей Tesla номинально, чтобы привлекать покупателей и задавать ориентир для конкурентов.

Последние полтора года наиболее доступную Tesla Model 3 Standard Range за 35 тыс. долларов США купить было сложно. В апреле прошлого года базовая версия этого EV исчезла из конфигуратора на сайте Tesla, поскольку компания перестала ее выпускать в первозданном виде. Всем желающим сэкономить был предложен вариант Standard Range Plus за 38 тыс. долларов США, у которого программным путем были ограничены запас хода и ряд других функций, а в качестве компенсации покупателю предлагалась скидка в размере 3 тыс. долларов США. Оформить заказ на такую модификацию тоже было не просто, но теперь исчезнет и эта возможность.

Как рассказал осведомленный источник, обновление Tesla Model 3 до 2021 модельного года продолжило унификацию выпускаемых комплектаций, в результате чего превращать версии Standard Range Plus в программно-ограниченные модификации за 35 тыс. долларов США будет официально запрещено, если машина относится к 2021 модельному году. Электромобили 2020 модельного года с искусственными ограничениями все еще можно приобрести за 35 тыс. долларов США, но складские запасы этой версии ограничены.

У желающих сэкономить на покупке электромобиля этой марки теперь есть новый ориентир — в сентябре основатель компании Илон Маск (Elon Musk) пообещал, что за три года Tesla выведет на рынок электромобиль стоимостью 25 тыс. долларов США. Однако его базовая версия может оказаться неуловимой, как в случае с Tesla Model 3.

Отметим, что Tesla Model 3 попала в Книгу рекордов Гиннесса как самый быстрозаряжаемый EV в мире. Рекордное достижение Tesla во многом обусловлено использованием полупроводниковых приборов нового типа. В частности, калифорнийская компания установила в зарядном устройстве и инверторе седана Model 3 высоковольтные карбид-кремниевые (SiC) транзисторы. Кроме того, в аккумуляторных сборках этой модели используются элементы 2 170, имеющие на 50% большую емкость, чем ранее использовавшиеся ячейки 18 650.