Tesla отчиталась о рекордных убытках в $717,5 миллиона

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Американская компания Tesla сообщила о рекордных убытках в 717,5 миллиона долларов во втором квартале 2018 года.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из отчетности, опубликованной на сайте компании.

Во многом убытки связаны с вложениями в новые модели, в частности, в электрокар Model 3. Однако прибыль от этой модели "медленно переходит к положительным показателям, ожидается увеличение этого показателя в третьем квартале до примерно 15%", говорится в отчете. Убыток Tesla за первый квартал года составил 336,4 миллиона.

"Мы ожидаем, что будем производить 50-55 тысяч данных транспортных средств в третьем квартале… Валовая прибыль модели должна значительно вырасти — приблизительно до 15% в третьем квартале и приблизительно до 20% в четвертом квартале — преимущественно из-за постоянного сокращения производственных издержек", — сообщает компания.

Ссылаясь на собственное исследование, Tesla утверждает, что рынок для этой модели гораздо шире, чем для среднеразмерных седанов премиум-класса.