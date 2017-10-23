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    Tesla намерена построить в Китае завод по производству электромобилей

    Завод будет полностью принадлежать Tesla

    Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Американский производитель электромобилей Tesla намерен построить собственное производственное предприятие на территории зоны свободной торговли в китайском Шанхае. 

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет газета Wall Street Journal.

    По данным издания, сделка станет первым подобным соглашением Китая с иностранным производителем автомобилей. Ранее автомобильные концерны осуществляли совместную деятельность с местными компаниями при производстве, а также были вынуждены делить с ними прибыль и раскрывать свои технологии китайским партнерам.

    Издание пишет, что компания пришла к соглашению с местными властями об организации производственного предприятия, которое будет полностью принадлежать Tesla. Стороны в данный момент прорабатывают детали заявления по поводу соглашения.

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