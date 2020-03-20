Tesla может начать производство аппаратов искусственной вентиляции легких

При необходимости американская компания Tesla может начать производить аппараты искусственной вентиляции легких на своих заводах из-за коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на газета.ru, об этом написал гендиректор Илон Маск в Twitter.

«Мы будем производить аппараты искусственной вентиляции легких, если будет нехватка», — ответил Маск подписчику.

Ранее сообщалось, что ВОЗ попросила страны помочь увеличить производство медицинского оборудования.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.