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Tesla может начать производство аппаратов искусственной вентиляции легких

Tesla может производить аппараты искусственной вентиляции легких

При необходимости американская компания Tesla может начать производить аппараты искусственной вентиляции легких на своих заводах из-за коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на газета.ru, об этом написал гендиректор Илон Маск в Twitter.

«Мы будем производить аппараты искусственной вентиляции легких, если будет нехватка», — ответил Маск подписчику.

Ранее сообщалось, что ВОЗ попросила страны помочь увеличить производство медицинского оборудования.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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