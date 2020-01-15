Российский телекоммуникационный холдинг собирается покинуть Армению

Телекоммуникационный холдинг Veon (владеет «Вымпелкомом», бренд «Билайн») ведет переговоры с оператором Ucom о возможной продаже своего бизнеса в Армении.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", об этом сообщает пресс-служба холдинга.

«Эти переговоры могут иметь или не иметь результата в виде заключения сделки. Veon будет сообщать об обновлениях, если они будут, в соответствии с требованиями»,— говорится в заявлении холдинга.

Veon владеет активами в России, на Украине, в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Армении, Грузии, Таджикистане, Алжире, Пакистане и Бангладеш. 47,9% в холдинге принадлежит LetterOne Михаила Фридмана и его партнеров, еще 8,3% контролирует голландский траст, 34,9% акций находится в свободном обращении.