Telegram терпит многомиллионные убытки

Компания Telegram Group Inc., владеющая мессенджером Telegram, приняла решение занять миллиард долларов на развитие бизнеса.

Компания Telegram Group Inc., владеющая мессенджером Telegram, приняла решение занять миллиард долларов на развитие бизнеса.

Как передает Report, об этом сообщает газета «Коммерсантъ», ссылаясь на источники.

Как пишет VTimes, Telegram постоянно терпит убытки и не в состоянии покрыть срочные долги без выпуска облигаций. По информации издания, компания должна до конца апреля текущего года вернуть инвесторам свыше 600 млн долларов США. Для этого она намерена привлечь 1 млрд долларов США через размещение облигаций среди ограниченного круга инвесторов, а команда мессенджера обещает им набор проектов по монетизации приложения, говорится в статье издания «Коммерсантъ».

VTimes, изучив отчетность группы за 2018-2020 годы, указывает, что Telegram вынужден занять 1 миллиард долларов на покрытие текущих срочных долгов, а также из-за убытков. Аудиторы PwC установили, что в 2019 году убыток компании составил 150,9 млн долларов США, а в 2018-м — 172,7 млн долларов США. При этом обязательства превышали активы группы — на 245 млн долларов США и 418 млн долларов США.