О нас
Report Georgia
Аудио новости

Telegram терпит многомиллионные убытки

Telegram терпит многомиллионные убытки Компания Telegram Group Inc., владеющая мессенджером Telegram, приняла решение занять миллиард долларов на развитие бизнеса.
Бизнес
26 февраля 2021 г. 23:34
Telegram терпит многомиллионные убытки

Компания Telegram Group Inc., владеющая мессенджером Telegram, приняла решение занять миллиард долларов на развитие бизнеса.

Как передает Report, об этом сообщает газета «Коммерсантъ», ссылаясь на источники.

Как пишет VTimes, Telegram постоянно терпит убытки и не в состоянии покрыть срочные долги без выпуска облигаций. По информации издания, компания должна до конца апреля текущего года вернуть инвесторам свыше 600 млн долларов США. Для этого она намерена привлечь 1 млрд долларов США через размещение облигаций среди ограниченного круга инвесторов, а команда мессенджера обещает им набор проектов по монетизации приложения, говорится в статье издания «Коммерсантъ».

VTimes, изучив отчетность группы за 2018-2020 годы, указывает, что Telegram вынужден занять 1 миллиард долларов на покрытие текущих срочных долгов, а также из-за убытков. Аудиторы PwC установили, что в 2019 году убыток компании составил 150,9 млн долларов США, а в 2018-м — 172,7 млн долларов США. При этом обязательства превышали активы группы — на 245 млн долларов США и 418 млн долларов США.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Помощник президента об ужесточении карантинного режима
Помощник президента об ужесточении карантинного режима
26 февраля 2021 г. 16:08
Назначен новый заместитель председателя Госкомитета
Назначен новый заместитель председателя Госкомитета
23 февраля 2021 г. 17:51
Банишевский: По стопам легендарного деда
ВидеоБанишевский: По стопам легендарного деда
23 февраля 2021 г. 17:35
Минобразования о влиянии COVID-19 на посещаемость в школах
Минобразования о влиянии COVID-19 на посещаемость в школах
23 февраля 2021 г. 15:24
В Азербайджане началась выдача водительских прав нового образца
В Азербайджане началась выдача водительских прав нового образца
22 февраля 2021 г. 10:53
Руководитель отеля Hyatt Regency Baku оштрафован
Руководитель отеля Hyatt Regency Baku оштрафован
20 февраля 2021 г. 14:16
Коротченко: Я был в Физули и Агдаме. Эти города стёрты с лица земли
Коротченко: Я был в Физули и Агдаме. Эти города стёрты с лица земли
20 февраля 2021 г. 12:44
Из-за нехватки комнат в НАНА упраздняются 8 отделов
Из-за нехватки комнат в НАНА упраздняются 8 отделов
18 февраля 2021 г. 12:07
В ГУГДП новое кадровое назначение
В ГУГДП новое кадровое назначение
17 февраля 2021 г. 15:38
Глава МИД Турции посетит Азербайджан
Глава МИД Турции посетит Азербайджан
16 февраля 2021 г. 15:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi