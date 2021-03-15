Telegram должен вернуть кредиторам 700 млн долларов

Согласно данным издания, компании также нужны дополнительные средства для модернизации оборудования из-за роста числа пользователей

Мессенджер Telegram должен выплатить кредиторам около 700 млн долларов США к концу апреля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Согласно данным издания, компании также нужны дополнительные средства для модернизации оборудования из-за роста числа пользователей. В результате Telegram может привлечь через размещение облигаций уже не 1 млрд долларов, как сообщалось ранее, а уже около 1,5 млрд долларов США.

The Wall Street Journal не располагает информацией, удалось ли компании уже найти возможных инвесторов. Однако, как отмечает газета, обострение политического противостояния в США в январе, в результате которого многие сторонники праворадикальных групп и движений ушли в Telegram из других мессенджеров и соцсетей, может затруднить эти поиски.