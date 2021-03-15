О нас
Report Georgia
Аудио новости

Telegram должен вернуть кредиторам 700 млн долларов

Telegram должен вернуть кредиторам 700 млн долларов Согласно данным издания, компании также нужны дополнительные средства для модернизации оборудования из-за роста числа пользователей
Бизнес
15 марта 2021 г. 19:02
Telegram должен вернуть кредиторам 700 млн долларов

Мессенджер Telegram должен выплатить кредиторам около 700 млн долларов США к концу апреля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Согласно данным издания, компании также нужны дополнительные средства для модернизации оборудования из-за роста числа пользователей. В результате Telegram может привлечь через размещение облигаций уже не 1 млрд долларов, как сообщалось ранее, а уже около 1,5 млрд долларов США.

The Wall Street Journal не располагает информацией, удалось ли компании уже найти возможных инвесторов. Однако, как отмечает газета, обострение политического противостояния в США в январе, в результате которого многие сторонники праворадикальных групп и движений ушли в Telegram из других мессенджеров и соцсетей, может затруднить эти поиски.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Самое важное

В Баку еще 3 школы закрыты из-за коронавируса
В Баку еще 3 школы закрыты из-за коронавируса
15 марта 2021 г. 17:49
Министр: На качество образования влияют различные факторы
Министр: На качество образования влияют различные факторы
15 марта 2021 г. 16:46
В Ходжавенде 41-летний мужчина подорвался на мине
В Ходжавенде 41-летний мужчина подорвался на мине
15 марта 2021 г. 15:22
Главы политических партий Азербайджана посетят деоккупированные земли
Главы политических партий Азербайджана посетят деоккупированные земли
15 марта 2021 г. 14:21
SIPRI: 94% армянского импорта вооружений приходится на Россию, 64% азербайджанского - на Израиль
SIPRI: 94% армянского импорта вооружений приходится на Россию, 64% азербайджанского - на Израиль
15 марта 2021 г. 11:21
Парламент рассмотрит вопрос о назначении аудиторов Счетной палаты
Парламент рассмотрит вопрос о назначении аудиторов Счетной палаты
15 марта 2021 г. 10:47
Азербайджанская армия приступила к оперативно-тактическим учениям
Азербайджанская армия приступила к оперативно-тактическим учениям
15 марта 2021 г. 09:48
Руководители СМИ и НПО посетили в Агдаме драмтеатр и мечеть
ФотоРуководители СМИ и НПО посетили в Агдаме драмтеатр и мечеть
13 марта 2021 г. 17:12
Четыре аудитора Счетной палаты подали в отставку
Четыре аудитора Счетной палаты подали в отставку
13 марта 2021 г. 11:38
TƏBİB об ужесточении карантинного режима
TƏBİB об ужесточении карантинного режима
13 марта 2021 г. 10:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi