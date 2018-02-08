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    Тельман Алиев назначен главным исполнительным директором Caspian European Club

    Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Тельман Алиев назначен главным исполнительным директором Caspian European Club. Как сообщает Report, об этом говорится в пресс-релизе, распространенном Caspian European Club.

    "Данное решение высшего руководства продиктовано важным этапом и необходимостью расширения географии проводимых Caspian European Club международных мероприятий и создания зарубежных представительств", - говорится в сообщении.

    Мустафа Аббасбейли, который до этого исполнял обязанности главного исполнительного директора Caspian European Club, назначен главой представительства Caspian European Club в Польше и исполнительным директором Caspian Energy Poland.

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