Теймур Надироглу: Значение китайского рынка для Азербайджана возрастет

Хотя в краткосрочной перспективе в результате сокращения потребительского рынка в Китае наблюдается некоторое снижение экспорта Азербайджаном ряда продуктов питания, в долгосрочной перспективе значение этого рынка для Азербайджана еще больше возрастет.

Хотя в краткосрочной перспективе в результате сокращения потребительского рынка в Китае наблюдается некоторое снижение экспорта Азербайджаном ряда продуктов питания, в долгосрочной перспективе значение этого рынка для Азербайджана еще больше возрастет.

Об этом в интервью Report заявил торговый представитель Азербайджана в Китае Теймур Надироглу.

”Я думаю, что существуют широкие перспективы для увеличения объемов торговли между двумя странами, в частности экспорта ненефтяных продуктов из Азербайджана в Китай", - сказал Т.Надироглу.

Торговый представитель подчеркнул, что в Китае большой спрос на продукцию химической промышленности, производимую в Азербайджане, в частности на полимеры.

По его словам, поскольку Китай является мировым центром производства, сырье здесь пользуется большим спросом: “Наряду с этим, китайские компании проявляют интерес и к азербайджанскому хлопку”.

T.Надироглу сказал, что в 2022 году торговый оборот Азербайджана с Китаем вырос на 23,5% по сравнению с 2021 годом и составил 2,159 млрд долларов США. Китай является четвертым по величине торговым партнером Азербайджана.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.