Тбилисские рестораны объявляют забастовку

Завтра 125 ресторанов Тбилиси в течение 24 часов полностью откажутся от услуг доставки.

Завтра 125 ресторанов Тбилиси в течение 24 часов полностью откажутся от услуг доставки.

Как сообщает грузинское бюро Report, рестораторы выражают протест против запрета правительства Грузии на деятельность объектов общественного питания в столице.

Ассоциация рестораторов Грузии заявила, что ресторанный бизнес страны обанкротился, и правительство не предприняло эффективных шагов для решения проблемы.

Завтра члены организации присоединятся к мирной акции протеста перед зданием правительства с требованием снять ограничения.

Отметим, что с 1 февраля принимать клиентов смогут только рестораны в Аджарском регионе Грузии. В других регионах рестораны будут продолжать предоставлять только услуги доставки.