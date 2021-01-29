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Тбилисские рестораны объявляют забастовку  

Тбилисские рестораны объявляют забастовку   Завтра 125 ресторанов Тбилиси в течение 24 часов полностью откажутся от услуг доставки.
Бизнес
29 января 2021 г. 16:08
Тбилисские рестораны объявляют забастовку  

Завтра 125 ресторанов Тбилиси в течение 24 часов полностью откажутся от услуг доставки.

Как сообщает грузинское бюро Report, рестораторы выражают протест против запрета правительства Грузии на деятельность объектов общественного питания в столице.

Ассоциация рестораторов Грузии заявила, что ресторанный бизнес страны обанкротился, и правительство не предприняло эффективных шагов для решения проблемы.

Завтра члены организации присоединятся к мирной акции протеста перед зданием правительства с требованием снять ограничения.

Отметим, что с 1 февраля принимать клиентов смогут только рестораны в Аджарском регионе Грузии. В других регионах рестораны будут продолжать предоставлять только услуги доставки.

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Версия на азербайджанском языке Tbilisinin 120-dən çox restoranı çatdırılma xidmətini dayandırır

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