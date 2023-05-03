Тарифный совет утвердил цены на 95 лекарственных препаратов

3 мая состоялось очередное заседание Тарифного (ценового) совета, на котором была утверждена цена на 95 препаратов.

3 мая состоялось очередное заседание Тарифного (ценового) совета, на котором была утверждена цена на 95 препаратов.

Как сообщает Report, на заседании были утверждены цены на 95 новых лекарственных средств, имеющих государственную регистрацию.