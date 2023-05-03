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Тарифный совет утвердил цены на 95 лекарственных препаратов 

Тарифный совет утвердил цены на 95 лекарственных препаратов  3 мая состоялось очередное заседание Тарифного (ценового) совета, на котором была утверждена цена на 95 препаратов.
Бизнес
3 мая 2023 г. 18:35
Тарифный совет утвердил цены на 95 лекарственных препаратов 

3 мая состоялось очередное заседание Тарифного (ценового) совета, на котором была утверждена цена на 95 препаратов.

Как сообщает Report, на заседании были утверждены цены на 95 новых лекарственных средств, имеющих государственную регистрацию.

Полный перечень лекарственных средств, цена на которые утверждена с учетом торгового наименования, фармацевтической формы, наименования действующего вещества, дозировки, торговой упаковки, количества, страны-производителя размещен на официальном сайте Тарифного (ценового) совета (www.tariff.gov.az) в разделе ”лекарственные средства " (http://tariff.gov.az/documents/DVA.pdf).

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Версия на азербайджанском языке Tarif Şurasının iclası keçirilib, 95 dərmanın qiyməti təsdiqlənib

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