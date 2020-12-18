Тарас Качка: Украина заинтересована в привлечении азербайджанских инвестиций

Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины заинтересовано в поддержке диалога с азербайджанским бизнесом, поскольку у Украины много торговых планов в регионе

Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины заинтересовано в поддержке диалога с азербайджанским бизнесом, поскольку у Украины много торговых планов в регионе.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра торговли Украины Тарас Качка на встрече с азербайджанскими бизнесменами в посольстве Азербайджана в Украине.

"Для нас очень важно вести диалог с азербайджанским бизнесом. Потому что у нас много планов и деятельность в регионе", - сказал Т.Сказал качка.

Он отметил, что Минэкономики открыто к предложениям: “Украина заинтересована в привлечении инвестиций из Азербайджана и готова поддержать азербайджанский бизнес в Украине”.

Напомним, что объем прямых инвестиций Азербайджана в Украину в 2019 году составил 210 млн долларов, а в 2017 году - 216 млн долларов США.