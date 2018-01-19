Танкер судоходной компании "Палмали" задержан в датском порту

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Грузовой танкер «Агсу», принадлежащий судоходной компании «Палмали» был задержан в датском порту Калундборг.

Как передает Report со ссылкой на агентство Deniz Haber, причиной задержания танкера, находящегося во владении PAL SHIPPING TRADER THREE, стало обнаружение технических неполадок.

Согласно полученной информации, во время движения судна из порта щведского порта Гетеборг и приближения в сторону датского порта Калундборг со строны датских приставов были проведены проверки в рамках Парижского меморандума, в результате которых было решено перевести судно под наблюдение. По итогам проверок танкеру «Агсу» было запрещено продолжить плавание и на судно был наложен арест.

Источник также отмечает, что по причине технических неполадок судну вот уже 8 дней запрещено продолжить путь.