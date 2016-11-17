Таможенный пост “Сыныг Корпю” перешел на усиленный режим работы

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ На магистральной дороге между Россией и Грузией запрещено движение грузового транспорта и автобусов в связи с неблагоприятными погодными условиями. Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Государственного таможенного комитета Азербайджана.
По информации, с учетом вероятности создания пробок вследствие того, что следующие из Грузии в Россию автотранспортные средства будут проезжать через территорию Азербайджана, таможенный пост “Сыныг Корпю” Товузского таможенного управления перешел на усиленный режим работы.
Пока плотного транспортного потока на таможенном посту не наблюдается.
Namiq HüseynovАвтор новости
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