Таможенный пост “Сыныг Корпю” перешел на усиленный режим работы

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ На магистральной дороге между Россией и Грузией запрещено движение грузового транспорта и автобусов в связи с неблагоприятными погодными условиями. Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Государственного таможенного комитета Азербайджана.

По информации, с учетом вероятности создания пробок вследствие того, что следующие из Грузии в Россию автотранспортные средства будут проезжать через территорию Азербайджана, таможенный пост “Сыныг Корпю” Товузского таможенного управления перешел на усиленный режим работы.

Пока плотного транспортного потока на таможенном посту не наблюдается.