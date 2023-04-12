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Таможенный комитет прокомментировал вопрос ввоза в страну лекарств

Таможенный комитет прокомментировал вопрос ввоза в страну лекарств Граждане, прибывающие в Азербайджан или выезжающие за границу, могут беспрепятственно ввозить и вывозить необходимое количество лекарственных средств для личного пользования, в том числе лекарственные средства, не прошедшие государственную регистрацию в А
Бизнес
12 апреля 2023 г. 17:56
Таможенный комитет прокомментировал вопрос ввоза в страну лекарств

Граждане, прибывающие в Азербайджан или выезжающие за границу, могут беспрепятственно ввозить и вывозить необходимое количество лекарственных средств для личного пользования, в том числе лекарственные средства, не прошедшие государственную регистрацию в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении Государственного таможенного комитета (ГТК).

Комитет доводит до сведения граждан, что в соответствии с пунктом 9.4 закона ”О лекарственных средствах" граждане, прибывающие в Азербайджан или выезжающие за границу, могут беспрепятственно ввозить и вывозить лекарственные средства в необходимом количестве для личного пользования, в том числе лекарственные средства, не прошедшие государственную регистрацию в Азербайджане, при этом никаких документов не требуется.

"При ввозе таможенными органами на территорию страны гражданами лекарственных средств в больших количествах и ассортименте в ряде случаев требуется предъявление соответствующего документа органов здравоохранения", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Gömrük Komitəsi ölkəyə gətirilən dərmanlarla bağlı məsələyə aydınlıq gətirib

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