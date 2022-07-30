Таможенники предотвратили незаконный ввоз в страну 30 телефонов из Дубая

15:06

Государственный таможенный комитет (ГТК) предотвратил незаконный ввоз на территорию Азербайджана 30 iPhone-ов.

Как сообщает Report, информацию об этом распространил ГТК.

Сообщается, что на основании информации, поступившей в оперативный отдел оперативно-следственного управления главного таможенного управления, летевший рейсом Дубай-Баку гражданин Азербайджана был взят под контроль сотрудниками таможни.

При осмотре принадлежащего гражданину целлофанового пакета были обнаружены 30 мобильных телефонов марки İphone 13 Pro 128 GB без упаковок и аксессуаров, наручные часы марки Apple Watch и ремешок для них и наушники марки Airpods Pro.