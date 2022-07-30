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Таможенники предотвратили незаконный ввоз в страну 30 телефонов из Дубая

Таможенники предотвратили незаконный ввоз в страну 30 телефонов из Дубая 15:06
Бизнес
30 июля 2022 г. 15:50
Таможенники предотвратили незаконный ввоз в страну 30 телефонов из Дубая

Государственный таможенный комитет (ГТК) предотвратил незаконный ввоз на территорию Азербайджана 30 iPhone-ов.

Как сообщает Report, информацию об этом распространил ГТК.

Сообщается, что на основании информации, поступившей в оперативный отдел оперативно-следственного управления главного таможенного управления, летевший рейсом Дубай-Баку гражданин Азербайджана был взят под контроль сотрудниками таможни.

При осмотре принадлежащего гражданину целлофанового пакета были обнаружены 30 мобильных телефонов марки İphone 13 Pro 128 GB без упаковок и аксессуаров, наручные часы марки Apple Watch и ремешок для них и наушники марки Airpods Pro.

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Версия на азербайджанском языке Gömrük Komitəsi Dubaydan 30 ədəd telefonun ölkəyə keçirilməsinin qarşısını alıb

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