О нас
Аудио новости

Таможенные управления в праздничные дни три дня будут работать в обычном режиме 

Таможенные управления в праздничные дни три дня будут работать в обычном режиме  В целях обеспечения оперативного и своевременного оформления перевозящихся через таможенную границу товаров, быстрого перемещения товаров и транспортных средств, в нерабочие праздничные дни 23, 24, 25 марта подведомственные Государственному таможенному ко
Бизнес
15 марта 2022 г. 12:39
Таможенные управления в праздничные дни три дня будут работать в обычном режиме 

В целях обеспечения оперативного и своевременного оформления перевозящихся через таможенную границу товаров, быстрого перемещения товаров и транспортных средств, в нерабочие праздничные дни 23, 24, 25 марта подведомственные Государственному таможенному комитету территориальные и специализированные таможенные управления будут работать в обычном режиме.

Как передает Report, об этом сообщили в Госкомитете.

«При таможенном оформлении участники внешней торговли могут осуществлять таможенные платежи на товары и транспортные средства посредством Государственного платежного портала», - заявили в ведомстве.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın gömrük idarələri Novruzda 3 gün fəaliyyət göstərəcək

Экслюзивные новости

Губернатор: Свыше 20 тыс. человек из Львовской области пополнили ряды украинской армии
Губернатор: Свыше 20 тыс. человек из Львовской области пополнили ряды украинской армии
15 марта 2022 г. 11:06
Эксперт: Санкции уже затронули экономику России по многим позициям
Эксперт: Санкции уже затронули экономику России по многим позициям
14 марта 2022 г. 12:54
Зия Алиев: Оцениваем влияние процессов в России на Азербайджан
Зия Алиев: Оцениваем влияние процессов в России на Азербайджан
14 марта 2022 г. 12:40
Представитель ОАЭ прибудет в Баку для закладки фундамента проекта стоимостью 200 млн долларов
Представитель ОАЭ прибудет в Баку для закладки фундамента проекта стоимостью 200 млн долларов
14 марта 2022 г. 10:24
Переехавшие из Украины в Германию граждане Азербайджана размещены в лагерях для беженцев
ФотоПереехавшие из Украины в Германию граждане Азербайджана размещены в лагерях для беженцев
12 марта 2022 г. 11:43
Николсон: Великобритания может многое предложить в восстановлении освобожденных земель
Николсон: Великобритания может многое предложить в восстановлении освобожденных земель
11 марта 2022 г. 17:21
Антон Вачарадзе: Не исключено, что среди жертв репрессий в Грузии больше азербайджанцев
Антон Вачарадзе: Не исключено, что среди жертв репрессий в Грузии больше азербайджанцев
11 марта 2022 г. 16:46
Баронесса Николсон: Великобританию и Азербайджан связывают чрезвычайно прочные отношения
Баронесса Николсон: Великобританию и Азербайджан связывают чрезвычайно прочные отношения
11 марта 2022 г. 14:34
В Азербайджане 343 полицейских наказаны, 67 освобождены от должностей
В Азербайджане 343 полицейских наказаны, 67 освобождены от должностей
9 марта 2022 г. 18:08
Минтуризма Болгарии: Азербайджан является важным рынком с потенциалом роста
Минтуризма Болгарии: Азербайджан является важным рынком с потенциалом роста
9 марта 2022 г. 12:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi