Таможенные управления в праздничные дни три дня будут работать в обычном режиме

В целях обеспечения оперативного и своевременного оформления перевозящихся через таможенную границу товаров, быстрого перемещения товаров и транспортных средств, в нерабочие праздничные дни 23, 24, 25 марта подведомственные Государственному таможенному ко

В целях обеспечения оперативного и своевременного оформления перевозящихся через таможенную границу товаров, быстрого перемещения товаров и транспортных средств, в нерабочие праздничные дни 23, 24, 25 марта подведомственные Государственному таможенному комитету территориальные и специализированные таможенные управления будут работать в обычном режиме.

Как передает Report, об этом сообщили в Госкомитете.

«При таможенном оформлении участники внешней торговли могут осуществлять таможенные платежи на товары и транспортные средства посредством Государственного платежного портала», - заявили в ведомстве.