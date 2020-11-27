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Таможенные органы Азербайджана и Испании подписали меморандум

Таможенные органы Азербайджана и Испании подписали меморандум Меморандум о взаимопонимании предусматривает проведение тренингов и т.д.
Бизнес
27 ноября 2020 г. 13:45
Таможенные органы Азербайджана и Испании подписали меморандум

Состоялась церемония подписания Меморандума о взаимопонимании между Академией Государственного таможенного комитета Азербайджана (ГТК) и Институтом фискальных исследований Испании.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ГТК.

Документ подписали начальник академии Гулу Новрузов и директор Института фискальных исследований Алейин Куенза.

В церемонии, проведенной в онлайн-форме, приняли участие председатель ГТК Сафар Мехдиев, генеральный директор таможни Испании Пилар Журадо, начальник академии ГТК Гулу Новрузов, директор Института фискальных исследований Алейин Куенза и временный поверенный в делах посольства Испании Игнасио Санчес Табоада.

Меморандум о взаимопонимании предусматривает проведение тренингов, курсов, семинаров и других мероприятий в таможенной и смежных областях, совместную деятельность по электронному обучению и дистанционному образованию, обмену студентами, персоналом, информацией, научные исследования, взаимную поддержку в международном сотрудничестве, создание и совместное использование онлайн-курсов и другие вопросы.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və İspaniya gömrük orqanları anlaşma memorandumu imzalayıb

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