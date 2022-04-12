Таможенники пресекли контрабанду золотых украшений

Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте Государственного таможенного комитета (ГТК) пресекли попытку контрабанду ювелирных изделий через таможенную границу Азербайджана.

Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте Государственного таможенного комитета (ГТК) пресекли попытку контрабанды ювелирных изделий через таможенную границу Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ГТК.

При досмотре в сумках и чемоданах, принадлежащих пассажиру авиарейса Баку-Стамбул, гражданину Азербайджана, обнаружены не задекларированные золотые ювелирные изделия 750 пробы в количестве 10 единиц комплектов серьги-кольца-кулоны-браслеты, 8 единиц комплектов серьги-кольца, 6 единиц комплектов серьги-кольца-кулоны, 1 комплекта серьги-кольцо-браслет, 1 комплекта браслет-кулон, 5 единиц браслетов, 5 колец, 2 булавок и 1 кулона общим весом 949,51 гр.

По факту ведется расследование.