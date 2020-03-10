​Таможенники на 2% сократили отчисления в госбюджет Азербайджана

Объем поступлений в госбюджет Азербайджана по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) в феврале составил 329,605 млн манатов, что на 6,428 млн манатов или на 1,9% ниже аналогичного показателя 2019 года.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, за отчетный месяц объем поступивших в госбюджет таможенных пошлин в годовом исчислении вырос на 14,144 млн манатов или на 19,6%, составив 86,309 млн манатов.

В том числе объем поступлений по НДС сократился на 18,563 млн манатов или 7,5% - до 230,080 млн манатов, по акцизам - на 2,214 млн манатов или 18,4% - до 9,834 млн манатов, дорожному налогу возросли на 205 тыс. манатов или 6,45% - до 3,382 млн манатов.