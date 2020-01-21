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Азербайджанские таможенники принимают меры в связи с распространением вируса из Китая

Таможенники из Азербайджана принимают меры распространением вируса

Таможенные органы Азербайджана предпринимают соответствующие меры для выявления представляющих глобальную угрозу инфекционных заболеваний в связи со вспышкой в Китае пневмонии неизвестной этиологии.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомтаможню, в целях выявления физических лиц с симптомами заболеваний на таможенно-пропускных пунктах применяются специальные аппараты (тепловизоры), которые фиксируют повышенную температуру тела.

В случае обнаружения больных с подозрительными симптомами создаются необходимые условия для их временной изоляции и обследования.

В то же время проводятся меры по дезинфекции транспортных средств.

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