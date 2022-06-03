Таможенники Азербайджана пресекла ввоз психотропных веществ в страну

На таможенном посту "Астара" Южного территориального Главного таможенного управления Государственного таможенного комитета при прохождении таможенного контроля было задержано грузовое транспортное средство марки DAF, водитель которого был устно допрошен.

На таможенном посту "Астара" Южного территориального Главного таможенного управления Государственного таможенного комитета при прохождении таможенного контроля было задержано грузовое транспортное средство марки DAF, водитель которого был устно допрошен.

Как сообщает Report, при личном досмотре у гражданина в левом кармане брюк была обнаружена прозрачная стеклянная пробирка со следами наркотических средств, а внутри пульта автомобиля в целлофановой упаковке психотропное вещество - метамфетамин весом 1,8 грамма.