О нас

Таможенники Азербайджана пресекла ввоз психотропных веществ в страну

Таможенники Азербайджана пресекла ввоз психотропных веществ в страну На таможенном посту "Астара" Южного территориального Главного таможенного управления Государственного таможенного комитета при прохождении таможенного контроля было задержано грузовое транспортное средство марки DAF, водитель которого был устно допрошен.
Бизнес
3 июня 2022 г. 15:11
Таможенники Азербайджана пресекла ввоз психотропных веществ в страну

На таможенном посту "Астара" Южного территориального Главного таможенного управления Государственного таможенного комитета при прохождении таможенного контроля было задержано грузовое транспортное средство марки DAF, водитель которого был устно допрошен.

Как сообщает Report, при личном досмотре у гражданина в левом кармане брюк была обнаружена прозрачная стеклянная пробирка со следами наркотических средств, а внутри пульта автомобиля в целлофановой упаковке психотропное вещество - метамфетамин весом 1,8 грамма.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan gömrüyü ölkəyə psixotrop maddənin keçirilməsinin qarşısını alıb

Самое важное

Михайлович: Сербия надеется на Азербайджан в вопросе диверсификации энергопоставок
Михайлович: Сербия надеется на Азербайджан в вопросе диверсификации энергопоставок
2 июня 2022 г. 12:48
Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия 27-й Международной выставки Нефть и газ Каспия
ФотоИльхам Алиев принял участие в церемонии открытия 27-й Международной выставки "Нефть и газ Каспия"
1 июня 2022 г. 23:20
ВР: Добыча с новой платформы на АЧГ начнется в конце будущего года
ВР: Добыча с новой платформы на АЧГ начнется в конце будущего года
1 июня 2022 г. 19:04
Асланбейли : Оценка запасов для проекта Шах Дениз-3 может начаться до конца года
Асланбейли : Оценка запасов для проекта "Шах Дениз-3" может начаться до конца года
1 июня 2022 г. 18:29
Лидер США: Азербайджан играет ключевую роль в содействии стабилизации энергобезопасности Европы
Лидер США: Азербайджан играет ключевую роль в содействии стабилизации энергобезопасности Европы
1 июня 2022 г. 13:45
Байден приветствовал шаги Ильхама Алиева по повышению уровня жизни в Азербайджане
Байден приветствовал шаги Ильхама Алиева по повышению уровня жизни в Азербайджане
1 июня 2022 г. 13:38
Байден: США продолжают оставаться верным партнером Азербайджана
Байден: США продолжают оставаться верным партнером Азербайджана
1 июня 2022 г. 13:26
Джозеф Байден направил письмо Ильхаму Алиеву
Джозеф Байден направил письмо Ильхаму Алиеву
1 июня 2022 г. 13:23
Ильхам Алиев направил обращение участникам Бакинской энергетической недели
Ильхам Алиев направил обращение участникам Бакинской энергетической недели
1 июня 2022 г. 12:00
Президент: Потребность в азербайджанском газе резко возросла
Президент: Потребность в азербайджанском газе резко возросла
1 июня 2022 г. 10:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi