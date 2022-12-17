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Таможенники предотвратили незаконный ввоз большой партии лекарственных препаратов

Таможенники предотвратили незаконный ввоз большой партии лекарственных препаратов Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте Государственного таможенного комитета предотвратили незаконный ввоз на территорию страны лекарственных препаратов в больших количествах.
Бизнес
17 декабря 2022 г. 16:26
Таможенники предотвратили незаконный ввоз большой партии лекарственных препаратов

Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте Государственного таможенного комитета предотвратили незаконный ввоз на территорию страны лекарственных препаратов в больших количествах.

Как сообщает Report со ссылкой на Комитет, в чемоданах, принадлежащих гражданину Ирана, прибывшего авиарейсом Тегеран-Баку, были обнаружены 77 наименований различных лекарственных препаратов. Среди обнаруженных лекарственных препаратов - лекарственные средства “Алпрозолам”, “Оксазепам”, “Клонезепам”, “Алпроким”, относящиеся к списку психотропных веществ №3, оборот которых контролируется на территории страны.

В настоящее время по данному факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan gömrükçüləri külli miqdarda dərman preparatları aşkar edib

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