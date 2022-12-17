Таможенники предотвратили незаконный ввоз большой партии лекарственных препаратов

Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте Государственного таможенного комитета предотвратили незаконный ввоз на территорию страны лекарственных препаратов в больших количествах.

Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте Государственного таможенного комитета предотвратили незаконный ввоз на территорию страны лекарственных препаратов в больших количествах.

Как сообщает Report со ссылкой на Комитет, в чемоданах, принадлежащих гражданину Ирана, прибывшего авиарейсом Тегеран-Баку, были обнаружены 77 наименований различных лекарственных препаратов. Среди обнаруженных лекарственных препаратов - лекарственные средства “Алпрозолам”, “Оксазепам”, “Клонезепам”, “Алпроким”, относящиеся к списку психотропных веществ №3, оборот которых контролируется на территории страны.

В настоящее время по данному факту проводится расследование.