Таможенники Азербайджана и России встретились на границе

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Завершилась встреча представителей таможенной и пограничной служб Азербайджана и России, организованная сегодня в 14:00 в целях устранения возникшего на азербайджано-российской границе плотного транспортного потока.

Об этом сообщили Report в Государственном таможенном комитете (ГТК).

По информации, делегация Азербайджана отметила, что пробки возникли из-за проблем на таможенно-пропускном пункте российской стороны, и подчеркнула необходимость скорейшего урегулирования вопроса. Представители российской стороны пообещали ускорить процесс пропуска автотранспортных средств, отметив, что в течение дня они стараются обеспечить пропуск до 150 транспортных средств.

Напомним, что сегодня в целях урегулирования данной проблемы состоялся телефонный разговор между руководствами ГТК и Федеральной таможенной службы России, также направлено официальное обращение в таможенную службу соседней страны.