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Талех Зиядов: Предприниматели хотят получить статус УЭО

Талех Зиядов: Предприниматели хотят получить статус УЭО 14:35
Бизнес
17 декабря 2024 г. 15:31
Талех Зиядов: Предприниматели хотят получить статус УЭО

Предприниматели в Азербайджане хотят воспользоваться зеленым таможенным коридором и получить статус уполномоченного экономического оператора (УЭО), как это практикуется в Турции.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Талех Зиядов на Таможенно-деловом форуме в Баку.

По его словам, в рамках турецкой модели таможенные органы на начальном этапе проверяют компании и сопоставляют полученную информацию: "Если компания не соблюдает правила, то ей грозят серьезные последствия, и она попадает в черный список. Поэтому предприниматели всегда стараются действовать прозрачно и в соответствии с правилами. Внедренная в Азербайджане система зеленого коридора сравнима с опытом Турции, и эта бизнес культура уже начинает формироваться в нашей стране".

Гендиректор подчеркнул важное значение укрепления доверия и сотрудничества между предпринимателями и таможенными органами: "Увеличение числа предпринимателей, вовлеченных в систему зеленого коридора, создает возможности для ускорения экспортно-импортных операций и обеспечения прозрачности. Развитие такого опыта в Азербайджане открывает важные перспективы как таможенных органов, так и бизнес-сектора".

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Версия на азербайджанском языке Taleh Ziyadov: “Sahibkarlar səlahiyyətli iqtisadi operator statusu qazanmaq istəyirlər”

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