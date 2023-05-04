Таир Миркишили: В Азербайджане каждый восьмой человек занимается предпринимательством

В настоящее время в Азербайджане насчитывается более 1,4 млн налогоплательщиков.

В настоящее время в Азербайджане насчитывается более 1,4 млн налогоплательщиков.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Таир Миркишили на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"Это значит, что каждый восьмой человек в стране занимается предпринимательством. Принятие по инициативе президента Ильхама Алиева закона "О приостановлении проверок в сфере предпринимательства" является примером заботы о бизнесменах", - отметил он.