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Таир Миркишили: Программу утилизации невозможно реализовать без стабильной экономики

Таир Миркишили: Программу утилизации невозможно реализовать без стабильной экономики Если Азербайджан принимает юридический документ по утилизации транспортных средств, значит у него есть экономическая мощь.
Бизнес
1 июня 2023 г. 12:04
Таир Миркишили: Программу утилизации невозможно реализовать без стабильной экономики

Если Азербайджан принимает юридический документ по утилизации транспортных средств, значит у него есть экономическая мощь.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Таир Миркишили на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии и экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"Государство не может реализовать программу утилизации без стабильной экономики. Не каждое государство обладает такой силой. Страны, которые реализуют эту программу, в основном являются странами-производителями автомобилей. Азербайджан в последние годы сделал несколько шагов в этом направлении. Импорт экологически чистых автомобилей в нашу страну был освобожден от налогов и пошлин. В то же время, несколько дней назад по инициативе президента в Милли Меджлис поступил проект об освобождении от НДС произведенных в стране автомобилей", - добавил депутат.

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Версия на азербайджанском языке Tahir Mirkişili: "Azərbaycanın utilizasiya üçün iqtisadi gücü var"

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