Таир Миркишили: Программу утилизации невозможно реализовать без стабильной экономики

Если Азербайджан принимает юридический документ по утилизации транспортных средств, значит у него есть экономическая мощь.

Если Азербайджан принимает юридический документ по утилизации транспортных средств, значит у него есть экономическая мощь.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Таир Миркишили на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии и экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"Государство не может реализовать программу утилизации без стабильной экономики. Не каждое государство обладает такой силой. Страны, которые реализуют эту программу, в основном являются странами-производителями автомобилей. Азербайджан в последние годы сделал несколько шагов в этом направлении. Импорт экологически чистых автомобилей в нашу страну был освобожден от налогов и пошлин. В то же время, несколько дней назад по инициативе президента в Милли Меджлис поступил проект об освобождении от НДС произведенных в стране автомобилей", - добавил депутат.