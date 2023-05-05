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Таир Миркишили: Переход к рыночной экономике сформирован Гейдаром Алиевым

Таир Миркишили: Переход к рыночной экономике сформирован Гейдаром Алиевым Переход к рыночной экономике в Азербайджане сформировал общенациональный лидер Гейдар Алиев.
Бизнес
5 мая 2023 г. 12:52
Таир Миркишили: Переход к рыночной экономике сформирован Гейдаром Алиевым
Таир Миркишили

Переход к рыночной экономике в Азербайджане сформировал общенациональный лидер Гейдар Алиев.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили на мероприятии, проведенном Центральным банком Азербайджана по случаю 100-летнего юбилея великого лидера Гейдара Алиева.

"Азербайджанский манат, введенный в обращение в 1992 году, за год потерял в цене в 242 раза. Сегодня мы видим, чем оборачивается инфляция в размере 12-13% в год, а в тот период Г.Алиев защитил экономику Азербайджана от развала. В период, когда, несмотря на подписание соглашения о прекращении огня в 1994 году, не было никаких представлений о том, в какой форме следует управлять страной, Г.Алиев, благодаря своему личному авторитету и гарантиям, подписал "Контракт века", сформировал переход к рыночной экономике в Азербайджане", - отметил депутат.

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Версия на азербайджанском языке Tahir Mirkişili: "Bazar iqtisadiyyatına keçidi Heydər Əliyev formalaşdırıb"

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