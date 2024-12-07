Таиланд готовит масштабную налоговую реформу

16:15

Таиланд планирует пересмотреть налоговую систему, включая изменения для юридических и физических лиц, а также возможное повышение налога на добавленную стоимость (НДС).

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, Министерство финансов Таиланда объявило о предстоящих налоговых реформах, направленных на повышение экономической конкурентоспособности и сокращение неравенства в доходах.

Ставку налога на прибыль корпораций планируется снизить с 20% до 15%, чтобы сделать страну более привлекательной для иностранных инвесторов и соответствовать мировым стандартам.

Кроме того, рассматривается снижение максимальной ставки налога на доходы физических лиц с 35% до 15%, что должно привлечь квалифицированных специалистов и международные таланты.

Минфин также изучает варианты повышения НДС, текущая ставка которого составляет 7%, чтобы приблизиться к мировому стандарту в 15-25%.

В ведомстве подчеркнули, что хотя повышение НДС может статье потенциально чувствительным шагом для широкой общественности, оно является важным инструментом для снижения экономического неравенства.