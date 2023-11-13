Тахир Миркишили: Доходы госбюджета в 2024 году могут превысить ожидания

Депутат Милли Меджлиса Тахир Миркишили заявил, что доходы госбюджета Азербайджана в 2024 году могут превысить прогнозы.

Депутат Милли Меджлиса Тахир Миркишили заявил, что доходы госбюджета Азербайджана в 2024 году могут превысить прогнозы.

Как сообщает Report, об этом председатель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству сказал на состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса.

По его словам, доходы госбюджета за 9 месяцев текущего года, и высокая вероятность реализации оптимистического сценария в следующем году дают основание полагать, что доходы бюджета в 2024 году превысят ожидания.

"В представленном проекте доходы госбюджета на 2024 год указаны в размере 34 млрд 173 млн манатов, что на 282,5 млн больше, чем в 2023 году. Из них 50,2% будут сформированы за счет ненефтегазового сектора, а 49,8% - за счет нефтегазового сектора. Прогнозируется, что доходы бюджета в ненефтегазовом секторе увеличатся на 1058,2 млн манатов, а доходы бюджета от нефтегазового сектора снизятся на 775,7 млн манатов", - сказал он.