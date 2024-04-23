Депутат: Будут созданы условия для увеличения турецких инвестиций в Азербайджан

Устранение двойного налогообложения между Азербайджаном и Турцией создаст условия для увеличения турецких инвестиций в Азербайджан и формирования благоприятной среды для бизнесменов двух стран.

Как сообщает Report, об этом председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Тахир Миркишили заявил сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса.

По его словам, в соответствии с соглашением об избежании двойного налогообложения Турция будет применять в отношении резидентов Азербайджана только налог на прибыль для юридических лиц и подоходный налог для физических лиц.

"Если гражданин Азербайджана облагается подоходным налогом в Турции, то уплачиваемый им в Азербайджане налог будет уменьшен на эту самую сумму", - сказал депутат.