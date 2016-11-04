Таджикская делегация ознакомилась с опытом Азербайджана

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Министерство экономики посетила таджикская делегация во главе с зампредом Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом Нигина Анвари.

Как сообщили Report из министерства экономики, встреча преследовала целью урегулирование проверок в сфере предпринимательства и изучение опыта Азербайджана в области защиты интересов предпринимателей.

На встрече с таджикской делегацией замминистра экономики Сахиб Мамедов проинформировал о мероприятиях, проводимых в рамках пакета реформ главы государства, в том числе об улучшении бизнес-атмосферы в Азербайджане, урегулировании проектов в предпринимательских субъектах.

Здесь для таджикской делегации была проведена презентация по развитию предпринимательства в Азербайджане, ответили на интересующие гостей вопросы.