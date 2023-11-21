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Таджикистан призвал страны SPECA уделять больше внимания "зеленой экономике"

Таджикистан призвал страны SPECA уделять больше внимания "зеленой экономике" На мероприятиях, проводимых в рамках Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (SPECA), следует уделять больше внимания вопросу развития "зеленой экономики".
Бизнес
21 ноября 2023 г. 13:17
Таджикистан призвал страны SPECA уделять больше внимания зеленой экономике

На мероприятиях, проводимых в рамках Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (SPECA), следует уделять больше внимания вопросу развития "зеленой экономики".

Как сообщает Report, об этом заместитель министра экономического развития и торговли Таджикистана Ахлиддин Нуриддинзода сказал сегодня на экономическом форуме SPECA 2023 в Баку.

Он отметил, что Таджикистан уделяет особое внимание внедрению "зеленой экономики" и "зеленых технологий" в стране.

"В Таджикистане на 2023-2037 годы принята стратегия развития "зеленой экономики". Ее развитие откроет возможности для создания новых рабочих мест, диверсификации экономики, решения экологических проблем", - сказал А. Нуриддинзода.

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Версия на азербайджанском языке Tacikistan SPECA ölkələrinə "yaşıl iqtisadiyyat"a daha çox diqqət yetirilməsinə çağırıb

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