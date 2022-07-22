Табачная компания Philip Morris намерена уйти с российского рынка до конца года

Табачная компания Philip Morris International намерена уйти с российского рынка до конца года.

Табачная компания Philip Morris International намерена уйти с российского рынка до конца года.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил главный исполнительный директор компании Яцек Ольчак.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы завершить наше присутствие в России, но я не думаю, что это произойдет в течение следующего квартала", - заявил он, добавив, что уход из РФ может завершиться к концу года.

В марте компания Philip Morris заявила, что работает над вариантами выхода из РФ из-за полномасштабных боевых действий в Украине.

Напомним, ранее H&M, Wella, Oriflame и т.д. заявили о решении свернуть бизнес в России, присоединившись к растущему списку компаний, полностью уходящих из страны.