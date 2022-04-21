Табачная компания Imperial Tobacco заявила о передаче бизнеса в России

Четвертая крупнейшая в мире табачная компания Imperial Tobacco (входит в состав Imperial Brands) передала свой российский бизнес местным инвесторам, ждет одобрения сделки со стороны властей РФ.

Четвертая крупнейшая в мире табачная компания Imperial Tobacco (входит в состав Imperial Brands) передала свой российский бизнес местным инвесторам, ждет одобрения сделки со стороны властей РФ.

Как передает Report, эта информация получена из релиза Imperial Brands.

В сообщении говорится, что "Imperial Brands сегодня объявляет о передаче своего российского бизнеса инвесторам, базирующимся в России, при условии завершения регистрации сделки в местных органах власти, которая, как ожидается, состоится в ближайшее время".

Там же уточняется, что компания оценивает неденежное списание по сделке в размере около 225 миллионов фунтов стерлингов.