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Табачная компания Imperial Tobacco заявила о передаче бизнеса в России

Табачная компания Imperial Tobacco заявила о передаче бизнеса в России Четвертая крупнейшая в мире табачная компания Imperial Tobacco (входит в состав Imperial Brands) передала свой российский бизнес местным инвесторам, ждет одобрения сделки со стороны властей РФ.
Бизнес
21 апреля 2022 г. 05:18
Табачная компания Imperial Tobacco заявила о передаче бизнеса в России

Четвертая крупнейшая в мире табачная компания Imperial Tobacco (входит в состав Imperial Brands) передала свой российский бизнес местным инвесторам, ждет одобрения сделки со стороны властей РФ.

Как передает Report, эта информация получена из релиза Imperial Brands.

В сообщении говорится, что "Imperial Brands сегодня объявляет о передаче своего российского бизнеса инвесторам, базирующимся в России, при условии завершения регистрации сделки в местных органах власти, которая, как ожидается, состоится в ближайшее время".

Там же уточняется, что компания оценивает неденежное списание по сделке в размере около 225 миллионов фунтов стерлингов.

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Версия на азербайджанском языке Məşhur tütün şirkəti Rusiyadakı biznesini yerli investorlara təhvil verib

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