Сына французского миллиардера назначили главой холдинга Christian Dior SE

Старший сын французского миллиардера Бернара Арно Антуан Арно назначен генеральным директором холдинга Christian Dior SE, который контролирует группу компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy).

Старший сын французского миллиардера Бернара Арно Антуан Арно назначен генеральным директором холдинга Christian Dior SE, который контролирует группу компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в пятницу Agence France-Presse.

Ранее эту должность занимал Сидни Толедано. 45-летний Арно одновременно назначен заместителем председателя совета директоров холдинга. "Это назначение призвано обеспечить долгосрочную устойчивость семейного контроля над компаниями Christian Dior SE и LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton SE", - отмечается в заявлении Christian Dior SE.

Как сообщил сайт газеты Le Figaro, президент LVMH Бернар Арно в пятницу утром вновь возглавил рейтинг богатейших людей планеты по версии Forbes, обогнав Илона Маска. По данным издания, состояние Арно оценивается в $186,2 млрд.