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Сын Искендера Халилова продал в России судоходный бизнес

Сын Искендера Халилова продал в России судоходный бизнес Железнодорожный оператор Railgo Рахмана Халилова (сын владельца ISR Holding Искендера Халилова) продал принадлежащую ему судоходную компанию "Таганрогский танкерный флот".
Бизнес
5 октября 2022 г. 18:15
Сын Искендера Халилова продал в России судоходный бизнес

Железнодорожный оператор Railgo Рахмана Халилова (сын владельца ISR Holding Искендера Халилова) продал принадлежащую ему судоходную компанию "Таганрогский танкерный флот".

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", новым собственником компании стало астраханское ООО "Адамант", не аффилированное со структурами Халилова.

В управлении Railgo находилось три танкера класса "река-море", предназначенных для перевозки нефтеналивных и жидких химических грузов: "Леди Лейла", "Леди Севда" и "Леди Рания". Основными партнерами судоходной компании до ее продажи являлись ЛУКОЙЛ, Азербайджанская государственная нефтяная компания (SOCAR) и "Казмунайгаз".

Объем перевозок составлял в среднем 1 млн тонн нефтепродуктов в год.

Railgo входит в тройку крупнейших железнодорожных операторов РФ по перевозкам нефтеналивных грузов, у компании 35 тыс. цистерн для перевозки нефти и нефтепродуктов, а также 738 химических танк-контейнеров.

Railgo не единственный оператор, избавившийся от своего танкерного флота "река-море". 30 сентября о выходе из наливного бизнеса, который планируется завершить до конца года, сообщило Волжское пароходство Владимира Лисина.

Вслед за пятью танкерами, проданными в сентябре, компания одобрила сделку по продаже еще восьми нефтеналивных танкеров, сообщив, что это решение соответствует долгосрочной стратегии по выходу из сегмента перевозок нефти и нефтепродуктов.

Решения о выходе из флота "река-море" компании принимают на фоне подготовки стран ЕС к введению эмбарго на импорт российской нефти морским путем с декабря 2022 года и нефтепродуктов с марта 2023 года.

Под запрет попадет, в частности, рейдовая перевалка, которую сейчас осуществляют суда "река-море", выгружающиеся на рейде на крупный танкер третьей страны, следующий далее в европейский порт.

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