Сын акционера "Лукойла" возглавил рейтинг богатейших наследников миллиардеров РФ

Forbes опубликовал рейтинг 49 богатейших наследников российских миллиардеров.

Forbes опубликовал рейтинг 49 богатейших наследников российских миллиардеров.

Как передает Report со ссылкой на Forbes, рейтинг возглавил по состоянию на 10 марта 2023 года Юсуф Алекперов - сын основателя "Лукойла" Вагита Алекперова. Его наследство составляет 20,5 млрд долларов.

Второе место заняли дочь и сын основателя "Еврохима" Андрея Мельниченко, Тара и Адриан Мельниченко. Их наследство составляет 12,5 млрд долларов на каждого.

Далее идут дети основного владельца компаний "Новатэк" и "Сибур" Леонида Михельсона. Их наследство составляет 10,8 млрд долларов на каждого.

В десятку богатейших наследников также вошли дети Владимира Лисина владельца сталелитейной компании НЛМК. Наследники совладельца компаний "Новатэк" и "Сибур" Геннадия Тимченко, а также дети основателя "ВКонтакте и Telegram Павла Дурова и другие.