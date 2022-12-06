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Свыше 40 тыс. нарушений требований дорожных знаков зафиксировано в Баку

Свыше 40 тыс. нарушений требований дорожных знаков зафиксировано в Баку За 11 месяцев этого года в Баку было составлено более 40 тыс. протоколов по статье 327.1 Кодекса административных правонарушений за нарушение требований дорожных знаков.
Бизнес
6 декабря 2022 г. 12:23
Свыше 40 тыс. нарушений требований дорожных знаков зафиксировано в Баку

За 11 месяцев этого года в Баку было составлено более 40 тыс. протоколов по статье 327.1 Кодекса административных правонарушений за нарушение требований дорожных знаков.

Как сообщает Report, об этом сказал старший инспектор Главного управления государственной дорожной полиции Араз Аскерли на пресс-конференции, посвященной теме специальных автобусных полос на дорогах.

"Большинство нарушений правил в столице связано с остановкой и стоянкой. В основном это парковка на тротуарах, пешеходных полосах, автобусных остановках. Благодаря камерам видеонаблюдения все эти нарушения выявляются", - сказал А.Аскерли.

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Версия на азербайджанском языке Bu il Bakıda yol nişanı tələblərinin pozulmasına görə 40 mindən çox protokol tərtib olunub

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