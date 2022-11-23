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Свыше 4 тыс. женщин привлечены к программе самозанятости в Азербайджане

Свыше 4 тыс. женщин привлечены к программе самозанятости в Азербайджане В Азербайджане в прошлом году из 16 232 человек, привлеченных к программе самозанятости, 4 408 были женщинами.
Бизнес
23 ноября 2022 г. 11:53
Свыше 4 тыс. женщин привлечены к программе самозанятости в Азербайджане

В Азербайджане из 16 232 человек, привлеченных к программе самозанятости в прошлом году, 4 408 были женщинами.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей Садагат Гахраманова на форуме "Возможности на горизонте: зеленый свет для женщин-предпринимателей“ в Баку.

"Наши женщины в основном занимаются предпринимательской деятельностью в сферах, связанных с сельским хозяйством, продовольственной продукцией, рыболовством, торговлей, легкой промышленностью, ковроткачеством, народными ремеслами", - сказала она.

С.Гахраманова также добавила, что при финансовой поддержке ООН, Германского общества международного сотрудничества (GIZ) и компании bp в регионах Азербайджана созданы 17 женских ресурсных центров: "До сих пор в тренингах, проведенных этими центрами по освоению различных профессий, приняли участие 8 200 женщин, из которых около 600 начали предпринимательскую деятельность".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ötən il 4 mindən çox qadın özünüməşğulluq proqramına cəlb olunub

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