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Главная цель СЭЗ "Алят" - создание благоприятных условий для инвесторов

Главная цель СЭЗ "Алят" - создание благоприятных условий для инвесторов Свободная экономическая зона (СЭЗ) "Алят" нацелена на создание благоприятных условий для инвесторов в развитии предпринимательской деятельности.
Бизнес
21 декабря 2023 г. 14:01
Главная цель СЭЗ Алят - создание благоприятных условий для инвесторов

Свободная экономическая зона (СЭЗ) "Алят" нацелена на создание благоприятных условий для инвесторов в развитии предпринимательской деятельности.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления уполномоченного органа СЭЗ Валех Алескеров сказал на Азербайджано-турецком инвестиционном форуме в Баку.

По его словам, будут созданы благоприятные условия для создания инвесторами компаний, в то же время, будет оказана поддержка в их дальнейшем развитии.

"Мы готовы создать условия и для предпринимателей из Турции. В частности для компаний, которые производят продукцию с высокой добавленной стоимостью и ориентируются на экспорт, работают в соответствии с международными стандартами", - добавил Алескеров.

В Баку 21 декабря проходит Азербайджано-турецкий инвестиционный форум, посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева и основания Турецкой Республики.

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