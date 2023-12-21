Главная цель СЭЗ "Алят" - создание благоприятных условий для инвесторов

Свободная экономическая зона (СЭЗ) "Алят" нацелена на создание благоприятных условий для инвесторов в развитии предпринимательской деятельности.

Свободная экономическая зона (СЭЗ) "Алят" нацелена на создание благоприятных условий для инвесторов в развитии предпринимательской деятельности.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления уполномоченного органа СЭЗ Валех Алескеров сказал на Азербайджано-турецком инвестиционном форуме в Баку.

По его словам, будут созданы благоприятные условия для создания инвесторами компаний, в то же время, будет оказана поддержка в их дальнейшем развитии.

"Мы готовы создать условия и для предпринимателей из Турции. В частности для компаний, которые производят продукцию с высокой добавленной стоимостью и ориентируются на экспорт, работают в соответствии с международными стандартами", - добавил Алескеров.

В Баку 21 декабря проходит Азербайджано-турецкий инвестиционный форум, посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева и основания Турецкой Республики.