Свыше 40 японских компаний объявили о банкротстве из-за коронавируса

По меньшей мере 42 предприятия Японии начали процедуру банкротства с февраля текущего года, указав в качестве причины прекращения деятельности ущерб от распространения нового коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщило Японское общественное телевидение.

Отмечается, что 70% обанкротившихся компаний относились к сферам туризма и общепита.

Ранее власти Японии ввели режим чрезвычайной ситуации в семи префектурах, включая Токио и Осаку. Их общее население - около 55 млн человек, местных жителей призывают без особой необходимости не покидать дома.

В Японии на данный момент насчитываются более 5,1 тыс. случаев заражения, из них около 700 приходится на долю пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess. Больше всего случаев инфицирования (1,1 тыс.) выявлено среди жителей Токио. Всего в Японии зафиксированы 109 летальных исходов.