SVB Financial Group подал заявление о банкротстве

SVB Financial Group подал заявление в суд Южного округа Нью-Йорка в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США и будет добиваться реорганизации под надзором суда.

SVB Financial Group подал заявление в суд Южного округа Нью-Йорка в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США и будет добиваться реорганизации под надзором суда.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, по сообщению компании, ее действия не касаются фондов SVB Capital и SVB Securities, которые продолжают работать, пока SVB Financial изучает стратегические варианты.

SVB Financial больше не аффилирована с Silicon Valley Bank, который на прошлой неделе был закрыт финрегулятором штата Калифорния.