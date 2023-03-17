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SVB Financial Group подал заявление о банкротстве

SVB Financial Group подал заявление о банкротстве SVB Financial Group подал заявление в суд Южного округа Нью-Йорка в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США и будет добиваться реорганизации под надзором суда.
Бизнес
17 марта 2023 г. 20:15

SVB Financial Group подал заявление в суд Южного округа Нью-Йорка в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США и будет добиваться реорганизации под надзором суда.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, по сообщению компании, ее действия не касаются фондов SVB Capital и SVB Securities, которые продолжают работать, пока SVB Financial изучает стратегические варианты.

SVB Financial больше не аффилирована с Silicon Valley Bank, который на прошлой неделе был закрыт финрегулятором штата Калифорния.

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