Suzuki совместно с Toyota выпустит новый электромобиль

Оба автопроизводителя в настоящее время работают над созданием единой платформы для компактных электромобилей, которая и послужит основой для будущей модели. Предполагается, что речь идет о небольшом кроссовере.
Как передает Report со ссылкой на
Кроме того, Suzuki намерена в ближайшие годы вложить около 150 млрд иен (1,25 млрд долларов США) в производство электромобилей в Индии. В частности, компания построит завод по производству аккумуляторов в штате Гуджарат, где у нее уже есть одно предприятие, где собирают автомобили с бензиновыми двигателями.