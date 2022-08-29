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Suzuki совместно с Toyota выпустит новый электромобиль

Suzuki совместно с Toyota выпустит новый электромобиль Оба автопроизводителя в настоящее время работают над созданием единой платформы для компактных электромобилей, которая и послужит основой для будущей модели. Предполагается, что речь идет о небольшом кроссовере.
Бизнес
29 августа 2022 г. 08:46
Suzuki совместно с Toyota выпустит новый электромобиль

Оба автопроизводителя в настоящее время работают над созданием единой платформы для компактных электромобилей, которая и послужит основой для будущей модели. Предполагается, что речь идет о небольшом кроссовере.

Как передает Report со ссылкой на Nikkei, за счет этого японские компании намерены составить конкуренцию индийской Tata Motors, которая также решила продвигать производство электромобилей и с этой целью недавно приобрела принадлежавший компании Ford India завод в городе Сананд в западном индийском штате Гуджарат.

Кроме того, Suzuki намерена в ближайшие годы вложить около 150 млрд иен (1,25 млрд долларов США) в производство электромобилей в Индии. В частности, компания построит завод по производству аккумуляторов в штате Гуджарат, где у нее уже есть одно предприятие, где собирают автомобили с бензиновыми двигателями.

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